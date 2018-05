Per Mertesacker wird Experte auf DAZN

London/München (ots) -

- Ehemaliger Nationalspieler kommentiert als DAZN-Experte ab Saisonstart internationale Top-Spiele auf DAZN

- DAZN überträgt als Sublizenznehmer von Sky Deutschland ab nächster Saison ca. 110 Spiele der UEFA Champions League live. Darüber hinaus zeigt DAZN alle 205 Spiele der UEFA Europa League live und in der Konferenz

- DAZN kostet weiterhin EUR 9,99 pro Monat, inklusive eines Gratis-Testmonats für Neukunden, und bleibt dabei jederzeit monatlich kündbar

Ab der kommenden Saison zeigt DAZN in Deutschland und in Österreich die UEFA Champions League als Sublizenznehmer von Sky Deutschland, sowie alle 205 Spiele der UEFA Europa League. Um für die kommenden internationalen Topspiele optimal gerüstet zu sein, hat DAZN mit Per Mertesacker eine absolute Galionsfigur des deutschen Fußballs als Experten verpflichtet. Mertesacker wird als DAZN-Experte die Topspiele für die Fans fachkundig begleiten.

Per Mertesacker, Experte bei DAZN sagt: "Als es zu den Gesprächen mit DAZN kam, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Es ist mir neben den Inhalten auch wichtig, mit den Menschen hinter dem Konzept gut klarzukommen. Ich bin gespannt, wie es uns zusammen nun gelingt, die neuen Aufgaben bei DAZN umzusetzen. Es wird anders werden als gewohnt."

Michael Bracher, SVP Programming, DAZN sagt: "Wir freuen uns sehr, dass Per Teil der DAZN-Familie wird. Er ist Weltmeister, war Führungsspieler, hat eine klare Meinung und ergänzt unser bewährtes Experten-Team perfekt. Er ist eine tolle Verstärkung für DAZN und seine Expertenmeinung ist ein absoluter Mehrwert für die Fans!"

Die UEFA Champions League und die UEFA Europa League auf DAZN

Mit den beiden wichtigsten europäischen Clubwettbewerben bietet DAZN den Fans ab der kommenden Saison eine riesige Auswahl an internationalen Topfußballspielen. Von der UEFA Champions League zeigt DAZN ca. 110 von insgesamt 138 Spielen live und in voller Länge. Zudem sind die Highlights aller Spiele auf Abruf verfügbar. Von der UEFA Europa League zeigt DAZN alle Spiele live und in der Konferenz.

DAZN baut Redaktion für europäischen Fußball aus

Um die beiden Europapokalwettbewerbe optimal abzubilden hat sich DAZN auch redaktionell verstärkt und mit Florian Gogel einen erfahrenen TV-Journalisten als Executive Producer UCL & UEL gewinnen können. Als Kommentatoren werden mit Jan Platte, Marco Hagemann und Elmar Paulke höchst kompetente Stimmen zu hören sein, die von DAZN-Fans schon seit langem geschätzt werden. Bei den Übertragungen setzt DAZN zudem auf Vor-Ort-Präsenz und wird bei Topspielen regelmäßig mit Kommentatoren, Reportern und Experten live im Stadion sein.

DAZN lässt Preis unverändert

Dabei bleibt DAZN seiner Philosophie "Fans First" treu und lässt den Preis auch nach dieser umfangreichen Rechteerweiterung unverändert bei monatlich EUR9,99. Ebenso bietet DAZN weiterhin den ersten Monat gratis zum Testen an und bleibt jederzeit monatlich kündbar. Bild-und Videomaterial steht zur redaktionellen Verwendung bereit:

https://we.tl/Mh2WO5W4B8

ÜBER DAZN

DAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sport so zu erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick, DAZN bietet über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.

Das Angebot beinhaltet neben Live-Berichterstattung der UEFA Champions League (ab 2018/19) und UEFA Europa League (ab 2018/19), weitere europäische Top-Fußball-Ligen wie Premier League und LaLiga sowie umfassende Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Das ausgedehnte Angebot weiterer Sportarten umfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB, Tennis, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr. DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 EUR monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Japan, Kanada und schon bald in den USA verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führenden Hersteller inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, auf allen Android und iOS Smartphones und Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast sowie auf Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4 Spielekonsolen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com.

DAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationen über Perform finden Sie unter http://www.performgroup.com/.

Rückfragen & Kontakt:

Matthias Folkmann, PR-Manager DAZN

Perform Investment Germany GmbH

Mail: matthias.folkmann @ dazn.com



Jan Hemme, Account Director

Hill+Knowlton Strategies GmbH

Mail: jan.hemme @ hkstrategies.com

Tel.: +49 30 288758 28