ÖBV erzielt erneut sehr guten Wert beim „Recommender“

„Bronze“ in der Rubrik „Direkt- und Spezialversicherungen“

Wien (OTS) - Bei der Recommender-Gala in der Wiener Urania am 24. Mai 2018 wurde die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) in der Rubrik Direkt- und Spezialversicherungen erneut mit einem sehr guten Wert für die Weiterempfehlung ausgezeichnet.



ÖBV Vorstandsvorsitzender Mag. Josef Trawöger nahm das Gütesiegel entgegen und freute sich besonders, dass die ÖBV auch 2018 wieder mit dem Recommender-Award für „sehr gute Kundenorientierung“ ausgezeichnet wurde.



„Wir danken unseren treuen Kundinnen und Kunden, die uns weiterempfehlen. Wir sehen die Auszeichnung als Bestätigung unserer Beratungsleistung, deren Qualität wir kontinuierlich weiterentwickelt haben. Als eines der ersten Unternehmen konnten wir bereits im März dieses Jahres auf die IDD konforme Beratung umstellen – zusätzlich erhalten unsere Kundinnen und Kunden ihre persönliche Risikoanalyse“, so Vorstandsvorsitzender Mag. Josef Trawöger und Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter Werner Summer.



Der Recommender-Award wird vom FMVÖ vergeben und misst die Weiterempfehlungs-bereitschaft von Kundinnen und Kunden aus dem österreichischen Finanzdienstleistungs-sektor (Banken, Versicherungen und Bausparkassen). Der Preis wird in neun Kategorien vergeben. Der FMVÖ-Recommender ist Teil einer umfassenden Branchenstudie, für welche 8.000 repräsentativ ausgewählte Bank- und Versicherungskundinnen und -kunden befragt wurden.

Über die ÖBV

Die ÖBV ist seit mehr als 120 Jahren ein unabhängiges, österreichisches Versicherungsunternehmen und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität. Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) erreicht sie ein Gleichschalten von Kunden- und Eigentümerinteressen. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder. Bei der Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung rangiert die ÖBV seit vielen Jahren im oberen Bereich der Branche.

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Valek, MAS, MBA

Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation

Pressesprecherin

1016 Wien, Grillparzerstraße 14

Tel.: 059 808-1015

astrid.valek @ oebv.com

www.oebv.com



Mag. Michael Zentner

Marketing und Unternehmenskommunikation

1016 Wien, Grillparzerstraße 14

Tel.: 059 808-1020

michael.zentner @ oebv.com

www.oebv.com