Linde Verlag präsentiert beim jährlichen Verlagsfest neues digitales Flaggschiff: SWK.media

Wien (OTS) - Am 24.05.2018 lud der Linde Verlag unter dem Motto „FeierAbend am Fluss“ zum Verlagsfest ins wake_up an der Neuen Donau in Wien ein.

Rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Finanz, Justiz, Wissenschaft und Lehre feierten gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlages in entspannter Atmosphäre die erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Eigentümerfamilie Jentzsch und Geschäftsführer Mag. Klaus Kornherr freuten sich, so viele Autorinnen und Autoren, Vortragende sowie Freunde des Verlages begrüßen zu dürfen.

Startschuss für SWK.media

Als besonderes Highlight fiel an diesem Abend der offizielle Startschuss für das neue multimediale Flaggschiff des Verlages: SWK.media. Unter dem Motto 100% digital finden User ab sofort sowohl alle Inhalte der SWK Printversion als auch exklusive multimediale Angebote wie Podcasts, Videos und Interviews auf der neuen Plattform SWK.media. Zusätzlich sorgt ein umfangreicher Newsservice mehrmals täglich für Updates aus dem gesamten Steuer- und Wirtschaftsrecht.

„Seit über 90 Jahren ist die SWK (Steuer- und WirtschaftsKartei) Österreichs Nummer 1 im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Nun ist es Zeit, neue multimediale Wege zu beschreiten. Mit SWK.media bieten wir eine innovative Alternative für alle Leserinnen und Leser, die in Zukunft auf das gedruckte Heft der SWK (Steuer- und WirtschaftsKartei) verzichten und die Vorteile eines tagesaktuellen, multimedialen Dienstes nutzen wollen“ , so Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlages zum Launch des Abends.

