Bezirksmuseum 8: Führung durch Sakralbauten-Schau

Wien (OTS/RK) - Eine gefällig arrangierte Sonder-Ausstellung zum Thema „Sakralbauten in der Josefstadt“ ist noch bis Mittwoch, 19. Dezember, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) zu besichtigen. Tafeln mit Bildmaterial und Texten, historische und neuzeitliche Fotos, Gemälde, Schriften, Objekte und weitere Exponate dokumentieren die Geschichte der Andachtsstätten im 8. Bezirk. Am Dienstag, 29. Mai, geht im Museum um 19.00 Uhr eine bildende Führung durch die Ausstellung los. Franz Gangelmayer ist ein echter Kenner der Materie, der die Exponate eingehend präsentiert und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende Geschichten über die klerikalen Gebäude im 8. Bezirk erzählt. Das Mitmachen bei der Führung ist kostenlos. Auskunft: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Maria Ettl).

Das Museum ist in den Sommer-Monaten Juli/August, während der Schulferien sowie an Feiertagen traditionell geschlossen. Die regulären Öffnungsstunden lauten: Mittwoch von 18.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr. Stets ist der Zutritt frei. Die anstehende Führung mit Franz Gangelmayer organisiert das freiwillig aktive Bezirkshistoriker-Team in Zusammenarbeit mit der „Pfarre Breitenfeld“ und dem „Katholischen Bildungswerk Wien“. Eine Vereinbarung individueller Besichtigungstermine ist via E-Mail möglich: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

www.bezirksmuseum.at

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

