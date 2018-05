Vortrag „Otto Wagner“ am 1.6. im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Ecke Gasgasse) ist ein Vortragsabend. Am Freitag, 1. Juni, hält dort Valentin Weber-Wille ein empfehlenswertes Referat mit dem Titel „Otto Wagner – Architekt der Zeitenwende“. Der Redner ist Fachpublizist und Team-Mitglied von „Wehdorn Architekten“. Ab 17.30 Uhr spricht Weber-Wille über das Leben und die Karriere des bedeutenden Planers Otto Wagner.

An dem Abend kommentiert der Referent die bekannten Bauten von Wagner in der Wienerstadt und stellt darüber hinaus zahlreiche weniger geläufige Gebäude vor. „Blicken Sie auf und hinter die Fassaden seiner größten Werke“, lädt die ehrenamtlich tätige Museumsleiterin, Brigitte Neichl, alle Menschen mit Interesse an Wiens Stadtbild ein. Die Zusammenkunft endet um 19.00 Uhr. Gerne beantwortet Weber-Wille auch Fragen des Publikums. Der Eintritt ist frei. Die freiwilligen Bezirkshistoriker freuen sich über Spenden. Mehr Informationen: Telefon 0664/249 54 17 und E-Mail bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Valentin Weber-Wille (Wehdorn Architekten):

www.wehdorn.at/team/

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

