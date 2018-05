Juni-Programm im Cinema Paradiso Baden

Theater im Kino, „Cinema Opera“, „Klima-Filmtage“ und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen des jährlichen Festivals „spiel.zeit“ der Biondek Bühne Baden gehen erstmals auch im Cinema Paradiso Baden von den jungen Mitgliedern des Theaters entwickelte Stücke über die Bühne: am 1. Juni „War.Einmal“, ein Märchen aus dem Jahr 2018, sowie am 7. und 8. Juni „Herr Paul“, die Geschichte eines Mannes, der das Leben kennt, ohne je die Welt gesehen zu haben (Leitung: Gregor Ruttner). Am 5. Juni legt ein „Tagebuch Slam“ wieder die Abgründe der Pubertät frei. Am 10. Juni wird das Fußballtestspiel Österreich gegen Brasilien gezeigt; nach diesem Aufwärmen startet am 14. Juni die Übertragung der Fußball-WM-Spiele an der Cinema Bar.

Am 12. Juni wird im Rahmen von „Cinema Opera“ live aus dem Royal Opera House London das Ballett „Schwanensee“ zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski übertragen. Am 14. Juni bringt das Mitsingkino „Mamma Mia!“ zu dem Film mit Meryl Streep und Pierce Brosnan auch alle ABBA-Hits zu Gehör. Die Show-Truppe von Villa Valium sorgt dabei für die Choreografie, Spritzpistolen und Griechenlandfahnen inklusive. Am 15. und 16. Juni präsentiert die Reihe „Filmriss“ mit „Avengers: Infinity War“ einen Film aus dem Marvel-Universum in Originalfassung.

Am 18. Juni beginnen die mittlerweile fünften „Klima-Filmtage“, die in Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich und der Stadtgemeinde Baden bis 24. Juni neben Filmen aus den Themenbereichen Klimaveränderung, Energiewende, Ressourcen und Umweltveränderung auch Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und erstmals einen eigenen „Klima-Slam“ umfassen. „Cinema School“ bringt am 19. Juni in einer Schulvorstellung neben dem Streifen „L’animale“ auch ein Filmgespräch mit Regisseurin Katharina Mückstein und Jungschauspielern. Schließlich lädt das Cinema Paradiso noch am 29. Juni bei freiem Eintritt zu einer „Silent Gehsteigdisco“ mit den DJs L’Espresso und TFMA; das Motto der Party lautet „Baden in Weiß“.

Das Spielfilmprogramm wartet im Juni u. a. mit der Komödie „Swimming with Men“ über Männer in der Midlife-Crisis, „Goodbye Christopher Robin“, der Geschichte hinter dem Bären Winnie Puuh, der Bestsellerverfilmung „Am Strand“, der slowakisch-tschechisch-österreichischen Koproduktion „Dolmetscher“ von Martin Šulík mit Peter Simonischek, dem Porträt „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ von Wim Wenders und dem Tanzkurs-Liebesfilm „Tanz ins Leben“ auf. Weitere neue Filme sind „Die geheimen Farben der Liebe“, „Tully“, „Wohne lieber ungewöhnlich“ und „Ocean’s 8“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Zwei Freunde und ihr Dachs“, „Liliane Susewind“, „Luis und die Aliens“ und „Pippi geht von Bord“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

