Nobelpreisträger Ben Feringa hält IST Lecture in Klosterneuburg

Vortrag mit dem Titel „The art of building small“ am 4. Juni 2018 um 18:00 am Campus des IST Austria

Klosterneuburg (OTS) - Der niederländische Chemiker Ben Feringa erhielt 2016 (gemeinsam mit Jean-Pierre Sauvage und Fraser Stoddart) den Nobelpreis für Chemie für „das Design und die Synthese molekularer Maschinen“. Ben Feringa, Professor an der Universität Groningen, Niederlande, und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des IST Austria, gelangen Durchbrüche in vielen Bereichen der Chemie, darunter 1999 die Entwicklung des ersten lichtgetriebenen molekularen Motors.

In seinem Vortrag am 4. Juni um 18:00 in der Raiffeisen Lecture Hall des IST Austria erläutert Ben Feringa das faszinierende Forschungsfeld der molekularen Nanowissenschaft. Die synthetische Chemie bietet, weit über das Design der Natur hinaus, eine Vielzahl an Möglichkeiten, eine eigene molekulare Welt zu verwirklichen. Diese erleben wir bereits täglich in verschiedensten Produkten, in Medikamenten genauso wie in Bildschirmen. Das Design dieser komplexen, künstlichen molekularen Systeme stellt ChemikerInnen vor große Herausforderungen, etwa bei der Kontrolle dynamischer Funktionen. Ben Feringa nimmt das Auditorium mit auf seine Reise durch die Welt von molekularen Schaltern und Motoren: Mithilfe von molekularen Motoren konnte Feringa einen Glaszylinder rotieren lassen, der 10,000-mal größer ist als der Motor selbst war und entwickelte ein „Nanoauto“.

Mit der Veranstaltungsreihe „IST Lectures“ gibt das Grundlagenforschungsinstitut IST Austria in Klosterneuburg einem breiten Publikum die Möglichkeit, Vorträge von hochrangigen, internationalen Forschern und Forscherinnen zu besuchen, um Einblick in deren Forschungsgebiete zu erhalten.

Anmeldung für die IST Lecture [hier]

(http://ist.ac.at/ist-Lecture-registration).

IST Lecture: The art of building small



Exploring across the current frontiers of chemical sciences there is

vast uncharted territory to experience the joy of discovery. Far

beyond Nature’s design, the creative power of synthetic chemistry

provides unlimited opportunities to realize our own molecular world

as we experience every day with products ranging from drugs to

displays. In the art of building small we explore the fascinating

field of molecular nanoscience.

Among the major challenges ahead in the design of complex artificial

molecular systems is the control over dynamic functions and

responsive far-from-equilibrium behaviour. A major goal is to gain

control over translational and rotary motion. The focus is on my

journey in the world of molecular switches and motors.



Free shuttle buses are provided to / from campus:

Regular IST shuttle #142: 5:17 pm from U4 Heiligenstadt/public bus

stop (return from IST Austria campus at 7:54 pm)

Special IST Lecture shuttle: 5 pm from the Schwedenplatz/night bus

stop (return from IST Austria campus at 8 pm)



Datum: 4.6.2018, 18:00 - 19:00 Uhr



Ort:

IST Austria Raiffeisen Lecture Hall (Main Building)

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg



Url: https://ist.ac.at/index.php?id=2480&event_id=1223



