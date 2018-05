Helaba im ersten Quartal 2018 auf Vorjahresniveau

Der komplette Quartalsbericht liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor

Ergebnis vor Steuern mit 79 Mio. Euro leicht über Vorjahresniveau

Weitere Verbesserung der Kapitalquote auf 15,7 Prozent

Risikolage weiterhin entspannt

Ausblick für Geschäftsjahr 2018 bestätigt

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat im ersten Quartal ein Konzernergebnis vor Steuern von 79 Mio. Euro erzielt. Es liegt um 4 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis von 75 Mio. Euro. Nach Steuern erreichte das Konzernergebnis 52 Mio. Euro (Vorjahr: 47 Mio. Euro). Damit verbucht die Helaba ein insgesamt zufriedenstellendes erstes Quartal.

"Die Rahmenbedingungen waren im ersten Quartal unverändert schwierig, was sich in einer verhaltenen Entwicklung des Neugeschäftsvolumens sowie einem rückläufigen Zinsüberschuss niedergeschlagen hat. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass das Geschäft im zweiten Quartal an Fahrt gewinnt. Wir sind vor diesem Hintergrund durchaus mit dem Ergebnis des ersten Quartals zufrieden. Die Zahlen bestätigen unsere Prognose für 2018, wonach wir auf Jahressicht mit einer stabilen Geschäftsentwicklung rechnen", so Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba.

