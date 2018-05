"Tag der Weiterbildung" am 12. Juni in Österreich

Am 12. Juni findet zum 10. Mal der "Tag der Weiterbildung" in Österreich statt. Die Plattform Erwachsenenbildung (PbEB), macht damit auf den Stellenwert von Weiterbildung aufmerksam.

Wien (OTS) - Die Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung präsentiert am 12. Juni am Vormittag die neue Studie „Weiterbildung 2018“. Die Veranstaltung findet unter dem Ehrenschutz von Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, im Haus der Industrie in Wien statt.

Anschließend an die Statements von Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung und Mag. (FH) Christian Bayer, Sprecher der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung und Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie, stellt Mag. Ulli Röhsner, Geschäftsführerin MAKAM Research GmbH die aktuellen Ergebnisse der Studie „Weiterbildung 2018“ vor. Die Studie „Weiterbildung“ wird seit 2009 jährlich von der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung in Auftrag gegeben und richtet sich an 500 Personal/HR/Bildungsverantwortliche in österreichischen Betrieben.

Nach der Keynote von Ali Mahlodji, whatchado GmbH, sprechen Experten über das Thema „Lernen im digitalen Zeitalter“. Am Podium diskutieren Ali Mahlodji, whatchado GmbH, Mag. Gerald Reischl, Tech-Scout, Oberst Mag. Jürgen Schlechter, Bundesministerium für Landesverteidigung, Mag. Markus Schaffhauser, Atos Centers of Excellence and Innovation und Mag. Kristina Weis, RSM Austria Wirtschaftsprüfung GmbH. Claudia Stradner moderiert die Veranstaltung.

Bitte um Anmeldung zu dieser Veranstaltung unter office @ pbeb.at

Video-Nachlese zum Tag der Weiterbildung 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=xC6vg5FlvgM

Veranstalter des „Tag der Weiterbildung“

Die folgenden Mitgliedsunternehmen der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung (PbEB) veranstalten den „Tag der Weiterbildung“:

Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, www.akademie-sw.at

bit group – best in training, www.bit.at

die Berater® www.dieberater.com

www.dieberater.com ipcenter.at GmbH, www.ipcenter.at

TÜV AUSTRIA Akademie GmbH, www.tuv-akademie.at

Kooperationspartner beim „Tag der Weiterbildung“ ist auch „Zukunft Personal Austria“. Die Zukunft Personal Austria, die am 13. und 14. November 2018 in der Messe Wien stattfindet, ist der führende HR-Marktplatz und Treffpunkt der Community in Österreich. Als Impulsgeber für die digitale Arbeitswelt von morgen zeigt die Fachmesse Produktinnovationen, Entwicklungen und Trends für alle relevanten Personalfragen auf. www.austria.zukunft-personal.com

Datum: 12.06.2018, 08:30 - 12:00 Uhr

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.tag-der-weiterbildung.at

Infos zum "Tag der Weiterbildung" www.tag-der-weiterbildung.at

