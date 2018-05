Bis zu 774.000 sahen Champions-League-Triumph von Real im ORF

Wien (OTS) - Es war der dritte Erfolg für Real hintereinander und bis zu 774.000 Fußballfans und im Schnitt 737.000 bei 31% Prozent Marktanteil (MA 35% bzw. MA 39% in den jungen Zielgruppen der 12-49jährigen bzw. 12-29jährigen) waren via ORF eins live dabei.

Mit Fußball weiter geht es am Mittwoch, dem 30. Mai, mit dem Länderspiel "Österreich – Russland" in Innsbruck, um 20.15 Uhr live in ORF eins.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at