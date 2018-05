Wien-Meidling: Cannabis-Gewächsanlage in Wohnung aufgefunden

Wien (OTS) - Beamte der AFA (Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug) konnten gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, zwei mutmaßliche Dealer festnehmen. In einer Wohnung in der Rotenmühlengasse wurden am 23. Mai 2018 eine Cannabis-Gewächsanlage (Growbox) und rund 30 Gramm Heroin und Kokain aufgefunden. Die Suchtmittel wurden sichergestellt, die Beschuldigten im Alter von 27 und 32 Jahren vorläufig festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at