WienMobil: Erstes großes Update für Wiener-Linien-App

Neue Oberfläche und exklusiver Zugriff auf alle Tickets

Wien (OTS) - WienMobil, die offizielle Smartphone-App der Wiener Linien, hat heute ihr erstes großes Update für Android und iOS erhalten. Die neue Version enthält zahlreiche Verbesserungen wie eine übersichtlichere Darstellung der Services und sämtliche Echtzeitinformationen der Wiener Linien. So haben Fahrgäste mit WienMobil jederzeit einen guten Überblick über das gesamte Netz und können ihre Fahrt mit Bus, Bim und U-Bahn punktgenau und einfach am Smartphone planen. Auch alle Verkehrsmeldungen und Störungen sind integriert und werden in Routen angezeigt.

In WienMobil haben die Fahrgäste exklusiv Zugriff auf die digitalen Tickets der Wiener Linien. BesitzerInnen von personalisierten Dauerkarten wie dem Semesterticket oder der Jahreskarte können diese in die App laden. Einzelfahrten, Wochen- und Monatstickets sowie weitere Tickets sind in WienMobil bequem bargeldlos erwerbbar. Damit ist das Ticket jederzeit am Smartphone verfügbar.

WienMobil: Der Begleiter auf allen Wegen durch die Stadt

"WienMobil ist unser maßgeschneidertes Angebot für alle die in Wien mobil sein wollen. Mit einem Klick sind alle Fahrpläne, alle Echtzeitinformationen und alle Tickets verfügbar. Und wenn Sie einmal nicht öffentlich unterwegs sind: Dank unserer Partner können in WienMobil multimodale Routen mit Taxi, Carsharing oder Fahrrad kombiniert werden. So ist WienMobil der perfekte Begleiter auf allen Wegen durch die Stadt", sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Dank zahlreicher in der App integrierter Partner wie Car2Go, DriveNow, Europcar, CityBike oder großen Funktaxizentralen bietet WienMobil für alle Ansprüche den besten Weg durch Wien. Es ist auch möglich, mehrere Verkehrsmittel in einer Route zu kombinieren.

Laufend weitere Updates

Die App wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer wird in den kommenden Monaten dazu genutzt, WienMobil in kleineren Updates noch besser auf die Bedürfnisse der AnwenderInnen zuzuschneiden. Parallel dazu läuft die Arbeit an neuen Funktionen wie Push-Verkehrsinfos weiter.

Mehr Informationen zu WienMobil finden Sie unter www.wienerlinien.at/wienmobil

