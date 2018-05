Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ u. a. mit Premiere von Teil drei und vier von „Franz Klammer: Über Österreich“

Außerdem: Weitere Naturdokus über die Tierwelt rund um Neusiedler und Bodensee

Wien (OTS) - Am „ORF III Themenmontag“, dem 28. Mai 2018, präsentiert ORF III Kultur und Information zwei weitere Teile der neuen ORF-III-Dokureihe „Franz Klammer: Über Österreich“ von Regisseur Georg Riha. Darin führt das Skiidol Klammer an jene Plätze der Alpenrepublik, die ihn faszinieren, und auch an Orte, die mit seiner eigenen Biografie verwoben sind. In Teil drei (20.15 Uhr) geht es in den Süden Österreichs, etwa zum steirischen Erzberg, zum Brunnsee und seinem umliegenden Tal, nach Pöllau und zum Pöllauberg. Der vierte und finale Teil (21.10 Uhr) zeigt das Salzkammergut und den Norden Österreichs. Es geht an den Almsee, den berühmten Toplitzsee, zum Loser und zum Talschluss Saugraben.

Mit zwei filmischen Landvermessungen wird der Abend fortgesetzt, beginnend mit einer „Expedition ins Schilf – Nationalpark Neusiedler See“ (22.05 Uhr). Der Neusiedler See ist Österreichs größter See und der westlichste Steppensee Europas. Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel ist für Tiere und Pflanzen eine besondere Schnittstelle:

Hier begegnen die Alpen der Steppe, man fühlt den Hauch des Nordens ebenso wie die Wärme des Mittelmeeres und das alles auf einer Höhe von nur 115 Metern über dem Meeresspiegel. Hinzu kommt seine internationale Bedeutung als Rastplatz für Zugvögel. Die Dokumentation von Manfred Christ konzentriert sich auf all diese Eigenschaften der Natur und auf jene Tiere, die für die Landschaft charakteristisch sind.

Der „ORF III Themenmontag“ schließt mit „Bodensee – Wildnis am großen Wasser“ (22.55 Uhr). Jeden Sommer zieht es Kulturinteressierte aus ganz Europa an den Bodensee zu den Bregenzer Festspielen. Kultur, Wasser und Natur – diese drei Elemente versprechen ein Festival der besonderen Art. Doch auch abseits der großen Bühne versammeln sich jedes Jahr unzählige Besucher: Wie ein Magnet zieht der Bodensee Hunderttausende Zugvögel an. 300 verschiedene Vogelarten starten und landen hier – der See ist für sie Zwischenstation, Brut- oder Winterquartier. In der Nacht werden andere Bewohner wie etwa der Waschbär, der sich hier angesiedelt hat, oder der Biber aktiv. Regisseur Klaus T. Steindl taucht ein in den Mikrokosmos Bodensee. Er geht der Frage nach, was die Attraktivität des Bodensees für die Tierwelt ausmacht, und zeigt in außergewöhnlichen Bildern das faszinierende Treiben unter, auf und über Wasser.

