AK: „Tag des Dialogs“ in der AK Wien

AK Präsidentin Renate Anderl: Mitreden und Mitbestimmen beim Wandel in der Arbeitswelt

Wien (OTS) - Zahlreiche Gäste, gute Stimmung und interessante Gespräche beim heutigen (Samstag) „Tag des Dialogs“ in der AK Wien, zu dem AK Präsidentin Renate Anderl eingeladen hat. Die AK Präsidentin und AK-ExpertInnen diskutierten mit den Menschen über die Entwicklungen in der Arbeitswelt. „Wir suchen den Dialog mit den Beschäftigten. Wir wollen von ihnen wissen, wie die Arbeits- und Lebenswelt von morgen gestaltet werden soll.“

Der „Tag des Dialogs“ ist eine der größten von tausenden großen und kleinen Aktionen, bei denen die Arbeiterkammern und Gewerkschaften noch bis Ende Mai mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rahmen der Dialog-Initiative „Wie soll Arbeit?“ das Gespräch suchen.

An sieben Mitmach-Stationen diskutierten die Gäste über die Forderungen nach einer Ausweitung der Arbeitszeiten, über die immer noch großen Unterschiede bei der Entlohnung von Männern und Frauen, über die steigenden Kosten beim Wohnen, über die Folgen der rasanten Digitalisierung der Arbeitswelt, über die Zukunft der Pensionen, die soziale Sicherheit durch Arbeitslosengelt, Notstandshilfe und Mindestsicherung und über Lohn- und Sozialdumping. Wer eine dringende Frage zu einem Problem in der Firma hat-te, konnte sich spontan beraten lassen.

„Wir wollen mit den Menschen über die aktuellen Probleme in der Arbeitswelt reden. Ihre Ansichten hören und ihnen unsere Arbeit ganz einfach näherbringen“, so Anderl. „Und meine Erfahrung nach vielen Gesprächen ist: Es gibt viel Unterstützung für uns, aber auch eine deutlich spürbare Unsicherheit bei ganz vielen Menschen, was ihre persönliche Zukunft angeht. Finde ich eine bezahlbare Wohnung in Wien? Reicht die Pension für mich? Was wird aus meiner Arbeit, wenn immer mehr Roboter in den Firmen das tun, was früher drei Beschäftigte erledigt haben? Die AK wird gemeinsam mit dem ÖGB dafür kämpfen, dass sich die Lösungen für diese Probleme an den Interessen der Beschäftigten orientieren.“

Die Dialog-Initiative von AK und ÖGB „Wie soll Arbeit?“ läuft noch in ganz Österreich bis zum 31. Mai, mit Straßenaktionen, Diskussionen in den Betrieben, Postkarten-Aktionen und natürlich auch im Internet unter www.wie-soll-arbeit.at

