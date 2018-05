Wien-Alsergrund: Mutmaßlicher Fahrraddieb von Polizisten außer Dienst angehalten

Wien (OTS) - Ein Polizist außer Dienst beobachtete am 25. Mai 2018 um 14.30 Uhr einen Mann, der in der Müllnergasse mittels Bolzenschneider ein Fahrrad stehlen wollte. Er hielt den Tatverdächtigen an und verständigte den polizeilichen Notruf. Der mutmaßliche Fahrraddieb (28) wurde noch vor Ort festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at