350.000 Besucher bei "Langer Nacht der Kirchen"

Allein 150.000 Interessierte wurden in der Erzdiözese Wien gezählt - Bundesweit 2.500 Veranstaltungen in 620 Gotteshäusern - Nächste "Lange Nacht der Kirchen" am 24. Mai 2019

Wien (KAP) - Die "Lange Nacht der Kirchen" hat auch heuer wieder 350.000 Menschen in die Kirchen gelockt; allein 150.000 davon in Wien. Diese Zahlen haben die Organisatoren Freitagnacht bekannt gegeben. Damit sind wieder in etwa gleich viele Menschen wie im Vorjahr der Einladung aller in Österreich vertretenen christlichen Kirchen gefolgt. Die 14. Auflage bot in bundesweit rund 2.500 Veranstaltungen in 620 Gotteshäusern wieder ein buntes Programm. Das biblische Motto lautete heuer "Auch blieben sie die Nacht über um das Haus Gottes". Die nächste "Lange Nacht der Kirchen" findet am 24. Mai 2019 statt.

Der Wiener Bischofsvikar Dariusz Schutzki vom Organisationsteam freute sich über den ungebrochenen Erfolg der Veranstaltung und die Begeisterung der Engagierten, die der Veranstaltung ihre Talente zur Verfügung stellen und das nicht nur auf, sondern auch hinter den vielen Bühnen: "Die Lange Nacht ist eine großartige Gemeinschaftsproduktion, einerseits von vielen helfenden Händen in den Pfarren und Kirchen und andererseits ein erfolgreiches gemeinsames Projekt der unterschiedlichen christlichen Konfessionen, auf das wir sehr stolz sind", so Schutzki in einer Aussendung der Organisatoren.

Kardinal Christoph Schönborn zeigte sich einmal mehr beeindruckt von der ökumenischen Initiative. Seine großes Anliegen seien stets offenen Kirchen, und "dass in dieser Nacht so viele Kirchentüren offen stehen, ist mir eine besondere Freude", sagte der Kardinal gegenüber "Kathpress": "Offenen Kirchen sind ein Zeichen dafür, dass die Kirche offen ist für die Menschen. Das ist ihre Bestimmung und ihr Zweck", so der Wiener Erzbischof.

Besonderer Anziehungspunkt in der Wiener Innenstadt war wieder der Wiener Stephansdom. Mehr als 40.000 Besucher wurden dort gezählt. 350 Konzerte und 150 Führungen rundeten das Programm in und um die Kirchen in Wien ab.

