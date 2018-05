„IM ZENTRUM“: Zwischen Selbstfindung und Angriffslust: Wer kann Opposition?

Am 27. Mai um 21.55 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Während sich die Regierung ab Sonntag in Klausur begibt, machen die Oppositionsparteien mit innerparteilichen Veränderungen von sich reden. Die Sozialdemokraten geben sich ein neues Grundsatzprogramm, bei der Liste Pilz steht Gründungsvater Peter Pilz vor einem Comeback, und die NEOS bereiten sich auf die Zeit nach Matthias Strolz vor. Während die Koalition weitere Schritte zum Umbau des Staates beschließt, scheint die Opposition eher mit sich selbst beschäftigt. Welche Strategien haben SPÖ, NEOS und Liste Pilz? Reagieren sie nur auf die Regierungsarbeit? Oder treten sie mit eigenen Konzepten an die Öffentlichkeit? Was haben die drei Parteien der Regierung Kurz-Strache entgegenzusetzen? Und wer ist der bessere Oppositionsführer?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 27. Mai 2018, um 21.55 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Christian Kern

Bundesparteivorsitzender SPÖ

Matthias Strolz

Bundesparteivorsitzender NEOS

Peter Pilz

Liste Pilz

Anneliese Rohrer

Journalistin, „Die Presse“

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at