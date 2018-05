„Pressestunde“ mit Dr. Karin Kneissl, Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres, FPÖ

Am 27. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Montag beraten die EU-Außenminister in Brüssel über den Iran-Atomdeal nach dem Rückzug der USA. Welche Position wird Österreichs Außenministerin dort vertreten? Wie beurteilt Karin Kneissl die aktuelle Situation zwischen den USA und Nordkorea, nachdem Donald Trump das Gipfeltreffen mit Kim Jong-un abgesagt hat? Kann Europa hier zu Lösungen beitragen? FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hat kürzlich eine Novelle zum Fremdenrechtspaket vorgelegt – das zu Kneissls Ministerium gehörende Völkerrechtsbüro sieht die darin vorgesehenen Asyl-Verschärfungen im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsverpflichtungen. Wie geht die parteilose Ministerin im FPÖ-Regierungsteam mit solchen Widersprüchen um? Welche Politik soll Österreich gegenüber Russland einschlagen? Und was erwartet sich die Außenministerin von der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Österreichs? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 27. Mai 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Eva Linsinger

„profil“

und

Andreas Pfeifer

ORF

