„kulturMontag“ am 28. Mai zum ORF-Zeitgeschichteschwerpunkt „1968 – Der Umbruch“: Die Generation und die Kinder der 68er

Weiters: Die Künstlergruppe Gelatin im Porträt, ab 23.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Clarissa Stadler präsentiert am 28. Mai 2018 einen „kulturMontag“, der sich dem aktuellen ORF-Zeitgeschichteschwerpunkt „1968 – Der Umbruch“ (Details unter presse.ORF.at) widmet: Im Mittelpunkt stehen die Generation und die Kinder der 68er Jahre – u. a. Gretchen Dutschke, die heute 75-jährige Witwe des deutschen „Che Guevara“ Rudi Dutschke, das Buch „Das andere Achtundsechzig“ der deutschen Historikerin Christina von Hodenberg, das einen Blick auf die Gesellschaftsgeschichte einer Revolte wirft, und die Sicht des Nachwuchses der 68er-Generation auf ihre Hippie-Kindheit. Die deutsche Journalistin Bettina Röhl, die Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, ist dazu live zu Gast im Studio. Weiters steht ein Porträt der Künstlergruppe Gelatin auf dem Programm. Der „kulturMontag“ startet aufgrund der „Promi-Millionenshow“ um 23.10 Uhr in ORF 2.

Von Mackern, Machos & Musen: Die Generation 68 im Fokus

Für die einen steht das Jahr 1968 für Friedenspolitik, Frauenemanzipation und die radikale Befreiung von bürgerlichen Erziehungs- und Bildungsmustern, für die anderen war es die Zeit des Autoritätsverlustes und der Zersetzung von Staat, Universität und Kirche. Niemand steht so sehr für die Chiffre 68 wie Gretchen und Rudi Dutschke. Die Witwe des deutschen „Che Guevara“ hat soeben das Buch „1968. Worauf wir stolz sein dürfen“ veröffentlicht. Genau 50 Jahre nach „1968“ liefert auch die deutsche Historikerin Christina von Hodenberg in ihrem neuen Buch „Das andere Achtundsechzig“ einen frischen Blick auf die Gesellschaftsgeschichte einer Revolte und räumt mit Mythen und Legenden auf.

Make love, not war: Die Kinder der 68er

Der Slogan der amerikanischen Anti-Vietnamkriegs-Demonstranten wird 1968 auch zum Leitspruch der europäischen Studentenbewegung. Die jungen Linken protestieren nicht nur gegen die herrschende Ordnung, sondern auch gegen die erzkonservative Sexualmoral der 50er Jahre. Zu den berühmtesten Vorkämpfern für die „freie Liebe“ gehören das Model Uschi Obermeier und der Revoluzzer Rainer Langhans, Bewohner der legendären Kommune 1 in Westberlin. Ehe, Treue und kleinbürgerliche Familie – die 68er streiften die Fesseln alter Konventionen ab und träumten von der freien Liebe. Doch war der Traum schöner als die Wirklichkeit? Kritisch-distanziert, verklärt oder begeistert – wie sieht der Nachwuchs der 68er-Generation ihre Hippie-Kindheit? Eines der prominentesten Kinder ist die deutsche Journalistin Bettina Röhl, die Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Ihr Buch „Die RAF hat euch lieb“ ist eine Spurensuche, eine Art Protokoll zwischen Abenteuer und Vernachlässigung. Bettina Röhl ist live zu Gast im Studio.

Free Thinking: Die Boygroup Gelatin erobert die Welt

Die Kunst von Gelatin/Gelitin, eine Mischung zwischen Aktionismus und Installation, ist sehr kontrovers. Kennengelernt hat sich das vierköpfige Kollektiv schon in Kindertagen – im Jahr 1978 auf einem Sommercamp. 1993 beschlossen Ali Janka, Tobias Urban, Florian Reither und Wolfgang Gantner die Pfade der Kunst einzuschlagen. Seither treiben sie zwischen Moskau und Paris, zwischen Venedig und Gwangju, zwischen Bregenz und Wien ihr Unwesen. In der Fondazione Prada in Mailand ist soeben eine Ausstellung zu Ende gegangen. Im renommierten Museum Boijmans Van Beuningen’s in Rotterdam zeigen Gelatin nun die Schau „Form – Fellows – Attitude“. Humorvoll und subversiv, absurd und direkt arbeitet die Viererbande an der Grenze von Malerei und Skulptur, von Architektur und Performance.

