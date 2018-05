Gudenus: Binnen-I muss auch in Wien verschwinden

FPÖ-Wien wünscht sich Abkehr vom Binnen-I auf Wiener Verwaltungsebene

Wien (OTS) - "Es hat sich nicht bewährt, es bringt nichts, es kostet nur Zeit, Geld und Platz und vor allem: es nervt“, bringt der gf-Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, Johann Gudenus, die Position der Wiener Freiheitlichen auf den Punkt. Nachdem das Bundesheer angekündigt hat, in seiner Kommunikation zukünftig auf das schriftliche Gendern zu verzichten, will Gudenus in Wien auf Verwaltungsebene ein Nachziehen. Das Binnen-I, das in Wien seit den 90er-Jahren besonders vorbildlich eingesetzt wurde, habe den Frauen keine Verbesserungen gebracht, sondern lediglich Gender-Fanatiker motiviert, wohlwollend mit dem Kopf zu nicken, was Gudenus für absolut „verzichtbar“ hält.

Für die Wiener Frauen gäbe es brennendere Herausforderungen als das Binnen-I. „Die rot-grüne Stadtregierung hat sich auch beim Thema Frauen vollkommen verrannt. Während sich immer mehr Wiener Frauen Abends nicht mehr auf die Straße trauen, malt Rot-Grün den Figuren auf den Fußgängerampeln ein Röckchen und klopft sich dafür gegenseitig stolz auf die Schulter. So viel Realitätsferne kann man eigentlich nicht erfinden“, so Gudenus.

Sinnvoll wäre für Gudenus ein zukünftiger Verzicht auf das Binnen-I und andere, dem Gendern um jeden Preis geschuldeten Stilblüten im Verwaltungsbereich, in der öffentlichen Kommunikation und in der Beschilderung von öffentlichen Einrichtungen. „Das würde viel Verwirrung vermeiden und einen Schritt in Richtung zurück zur Realität bedeuten“, so Gudenus. Wenn Die die rot-grüne Stadtregierung tatsächlich etwas für Frauen tun wolle, dann soll sie im Bereich der in ihrem Einflussbereich befindlichen Institutionen – vom Gemeindebau bis zum Park – für Sicherheit sorgen. „Das Binnen-I trägt dazu nichts bei“, so Gudenus abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at