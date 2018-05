Wettbewerbe der MakeX Robotics Competition 2018 werden offiziell gestartet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Heute gab das Komitee der MakeX Robotics Competition bekannt, dass die diesjährigen Wettbewerbe der MakeX Robotics Competition 2018 offiziell starten. Ihren ersten internationalen Wettbewerb hat die Reihe bereits in der Türkei erfolgreich beendet. Makeblock ist alleiniger Ausrüster der MakeX und übernimmt komplett die Finanzierung und den Support.

Erste internationale MakeX Robotics Competition in der Türkei ein voller Erfolg

Vom 19.-20. Mai wurde die erste internationale Runde der MakeX 2018 im Kongresszentrum Istanbul in der Türkei erfolgreich ausgetragen. Über 200 Schülerinnen und Schüler von Sekundar- und Grundschulen aus 7 Städten waren hier gegeneinander angetreten und es wurden insgesamt 4 Mannschaften ermittelt, die am MakeX-Finale 2018 teilnehmen werden. Unter den Sekundarschulen sicherte sich das Kodla-Ardahan-Team einen Titel und bei den Grundschulen war das Robust-Jr.-Team ganz vorne mit dabei.

Stellvertretend für die Siegermannschaften sagte ein Schüler: "Wir freuen uns total über den Sieg und wir sind stolz, dass wir bei dieser Veranstaltung dabei sind. Unser nächstes Ziel ist jetzt die Teilnahme am großen MakeX-Finale in China, wo wir unser Land vertreten, das einen Platz auf der internationalen Bühne verdient."

Der Mitgründer von Robotistan, Yusuf GUNGOGDU, sagte dazu: "In der Türkei lernen heute mehr als 30.000 Kids, wie man programmiert. Dank der ständig größer werdenden Unterstützung durch die Regierung und mithilfe von Programmierveranstaltungen können sich Wettbewerbe wie die MakeX voll entfalten, und mit der Aussicht, dass sich die STEAM-Fächer in der Türkei weiter so gut entwickeln, schauen wir zuversichtlich in die Zukunft."

Hochklassige MakeX Robotics Competition kommt weltweit gut an und soll der einflussreichste Robotik-Wettbewerb für Teenager werden

Die MakeX Robotics Competition wird vom Komitee der MakeX Robotics Competition ausgerichtet. Bei der Veranstaltungsreihe handelt es sich um einen internationalen Robotik-Wettbewerb, der sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 19 Jahren richtet. Seit seinem Start 2017 haben über 10 MakeX-Veranstaltungen mit über 5.000 Teenagern in 1.000 teilnehmenden Mannschaften stattgefunden. Die MakeX soll der einflussreichste Robotik-Wettbewerb auf einem hohen Niveau werden und dabei helfen, die Lücke zu schließen, die derzeit noch zwischen den STEAM-Fächern und ihrer Evaluation existiert. Mithilfe der in unterschiedlichen Technologien integrierten Makeblock-Plattform kann die MakeX noch mehr Kindern und Jugendlichen den Zugang zu den STEAM-Fächern erleichtern.

Dank engagierter Durchführung und enger Zusammenarbeit können sich die Wettbewerbe der MakeX 2018 zu neuen Horizonten aufmachen

In diesem Jahr wird die MakeX Robotics Competition auch ganz offiziell global. Es wird internationale Ausscheidungsrunden in Ländern wie der Türkei, Frankreich, Estland, Neuseeland, Singapur, Indonesien und China geben. Die MakeX arbeitet derzeit mit bekannten Partnern, wie der World Robot Conference, Robotex und RoboRAVE, zusammen und wird in diesem Jahr auch Ausscheidungsrunden auf regionaler Ebene und in einzelnen Städten umfassen. Am Ende sollen 350 Teams feststehen, die im globalen Finale der MakeX in China gegeneinander antreten werden. Die diesjährigen Sieger können Pokale und eine Reihe von Preisen im Gesamtwert von 500.000 Renminbi gewinnen.

Timeline der MakeX 2018

Internationale und regionale Qualifizierungsrunden

5/2018 Türkei 6/2018 Neuseeland 9-10/2018 Hongkong, Taiwan 11/2018 Frankreich, Singapur, Indonesien, Estland, Dubai

Globale Endrunde

12/2018 Festland-China

MakeX 2018 steht ab sofort allen Teams offen, die sich für eine Teilnahme an der MakeX 2018 interessieren. Schickt Eure Bewerbung bitte per E-Mail an info @ makex.cc. Um mehr über MakeX zu erfahren, folge MakeX auf Twitter: @MakeX0513 (https://twitter.com/MakeX0513) oder Facebook: @MakeX0513 (https://www.facebook.com/makex0513).

Informationen zu MakeX

MakeX ist ein globaler Robotik-Wettbewerb für Teenager aus der ganzen Welt. Mit dieser Plattform wird das Ziel verfolgt, Innovationen im Bildungsbereich zu fördern. Der Wettbewerb soll Kinder und Jugendliche stark machen und sie für die Fächer Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwissenschaften, Allgemeinbildung und Mathematik begeistern, indem sie Spaß haben und sich miteinander messen können. Zudem sollen sie die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Kreativität, praktische Umsetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

