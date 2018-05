Karas: Noch ein Jahr bis zur Richtungsentscheidung

Brüssel (OTS) - In einem Jahr, am 26. Mai 2019, wird das Europäische Parlament neu gewählt. Der Europaabgeordnete Othmar Karas sieht dabei eine Richtungsentscheidung auf Europa zukommen.****

"Nationalismus, Protektionismus und Schuldzuweisungen zerstören Europa. Das Anwachsen des Rechts- und Linkspopulismus, die Entwicklungen in Ungarn, Polen, Italien, Malta und der Slowakei sind Alarmsignale", warnte Karas.

Die Wahl werde zu einer Auseinandersetzung zwischen jenen, die Europa weiterentwickeln wollen, und denen, die Europa zerstören wollen. "Wir müssen uns entscheiden zwischen Anpacken und Angstmachen, zwischen Weltoffenheit und Nationalismus, zwischen einem Europa der Rechtsstaatlichkeit und der Solidarität einerseits und einem Europa des Brexit, der Le Pens und der Extreme andererseits", betonte der österreichische Europapolitiker

Wie viel bei so einer Richtungsentscheidung auf dem Spiel stehe, zeige der Brexit und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, so Karas.

"Die EU ist unsere Antwort auf den Nationalismus und die Antwort auf den Mangel an europäischer Demokratie. Ich will für eine Weiterentwicklung Europas kämpfen, die EU zum Sprecher des Kontinents in der Welt machen und Rechtsstaatlichkeit überall in Europa durchsetzen", sagte Karas.

