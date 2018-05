NÖ-Grüne fordern Mindeststandards für Kinderbetreuung

Georg Ecker: „Eltern vertrauen auf bestmögliche Betreuung“ - Nach aufgedeckten Missständen ist Land NÖ am Zug

St. Pölten (OTS) - Nachdem der Grüne Bildungssprecher Georg Ecker aufgedeckt hat, dass etwa in St. Pölten Kinder von Personen ohne pädagogischer Ausbildung betreut werden, fordern die Grünen NÖ Maßnahmen vom Land. „Wir wollen Mindeststandards für die Betreuung von Kindern“, sagt Ecker. Das Pflichtschulgesetz beinhalte lediglich die vage Bezeichnung „fachlich geeignete Personen“. Das sei zu wenig, denn die Missstände in St. Pölten waren dem Land Niederösterreich seit langer Zeit bekannt. „Passiert ist aber nichts“, ärgert sich Ecker.

Er fordert nun eine Änderung des NÖ Pflichtschulgesetzes. Darin soll ausdrücklich festgelegt werden, welche Mindestausbildung für die Betreuung von Kindern vorzuweisen ist. „Eltern vertrauen darauf, dass ihre Kinder in unseren Bildungseinrichtungen die bestmögliche Betreuung vorfinden. Das muss sich in den Gesetzen, aber vor allem in der Praxis widerspiegeln“, sagt Ecker.

Er wird daher einen entsprechenden Antrag im NÖ Landtag einbringen.

