„Klartext“ am 30.5. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Die Kassendiät“

Wien (OTS) - Die geplante Kassenreform ist Thema von „Klartext“ am Mittwoch, den 30. Mai im ORF-RadioKulturhaus: Bei Klaus Webhofer diskutieren darüber Alexander Biach (Chef des SV-Hauptverbands), Christopher Drexler (Gesundheitslandesrat Steiermark, ÖVP), Maria Hofmarcher (Expertin für Gesundheitssysteme) und Pamela Rendi-Wagner (Gesundheitssprecherin, SPÖ).

Aus 21 werden maximal fünf. Mit Fusionen will die Regierung die bestehende Krankenkassenstruktur radikal verändern. Mehr Gerechtigkeit bei gleichen Leistungen und weniger Kosten durch weniger Funktionäre - so die Regierung über ihr Vorhaben, von dem sie sich bis 2023 eine Milliarde Euro an Einsparungen erwartet. Aber ist die Reform tatsächlich gerecht? Wenn Versicherte des Öffentlichen Dienstes weiterhin ihre Privilegien behalten und der Einfluss der Beschäftigten in der neuen großen Arbeitnehmerkasse beschnitten, jener der Wirtschaft aber ausgebaut wird? Die Gegner steigen schon auf die Barrikaden und sprechen von einer reinen PR-Aktion und Umfärbung, gepaart mit Leistungskürzungen. Noch sind aber viele Details offen und Klagen wahrscheinlich. Völlig offen ist auch, ob die Umwälzungen in den Sozialversicherungen nun der Einstieg in eine viel größere Gesundheitsreform sein könnten. Liegt das wahre Potenzial nicht in einer besseren Abstimmung zwischen Spitälern (fallen in die Zuständigkeit der Länder), Ambulanzen, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie Kassen? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Alexander Biach (Chef des SV-Hauptverbands), Christopher Drexler (Gesundheitslandesrat Steiermark, ÖVP), Maria Hofmarcher (Expertin für Gesundheitssysteme) und Pamela Rendi-Wagner (Gesundheitssprecherin, SPÖ).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 30. Mai im ORF-RadioCafe statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

