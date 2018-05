ÖVP - T E R M I N E

(KW 22 von 28. Mai 2018 bis 3. Juni 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 28. Mai 2018

Regierungsklausur der Bundesregierung mit BK Sebastian Kurz (Schloss Mauerbach, Herzog Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach)



09:00 MEP Dr. Othmar Karas referiert im Rahmen des Fachausschusses Europa und internationale Angelegenheiten des Österreichischen Bauernbundes zum Thema "Zentrale agrarischen Themen auf EU-Ebene" (Österreichischer Bauernbund, Brucknerstraße 6, 1040 Wien)



10:30 Ministerrat im Rahmen der Regierungsklausur (Schloss Mauerbach, Herzog Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach)



11:00 Pressekonferenz mit BK Sebastian Kurz anlässlich der Regierungsklausur (Schloss Mauerbach, Herzog Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach)



18:00 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Juliane Bogner-Strauß zum Thema "Sicherheit im Internet" (Don Bosco Haus, Sankt-Veit-Gasse 25, 1130 Wien)



19:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Verabschiedung von Landtagspräsidenten Ing. Hans Penz durch Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner teil (Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien)







DIENSTAG, 29. Mai 2018

08:00 Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc, Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nehmen am zweiten nationalen parlamentarischen Gebetsfrühstück teil (Hofburg, 1010 Wien)



10:30 Rede von BM Dr. Margarete Schramböck am Verbandtag der ÖEGV Volksbanken "Mutig in die digitale Zukunft" (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien)



11:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka empfängt den U.S, Botschafter Trevor D. Traina (Palais Epstein, 1010 Wien)



14:30 Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc nimmt an der "Demokratiewerkstatt: Neue Mittelschule" teil (Parlament, Heldenplatz 10, 1010 Wien)



15:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt am Empfang "Botschaften anderer Staaten" teil (Palais Epstein, 1010 Wien)



15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den Dialog des Kärntner Seniorenbundes "Wir machen Kärnten zum seniorenfreundlichsten Land!" (Messezentrum, 9020 Klagenfurt)



18:30 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Siegerehrung "Bundesredewettbewerb" teil (Schloss Maria Loretto, Lorettoweg 52, 9020 Klagenfurt)



18:50 BM Elisabeth Köstinger nimmt am Empfang der "Lebensmittelindustrie" teil (Hofburg, 1010 Wien)



19:00 BK Sebastian Kurz nimmt an der "Eröffnung der Salonausstellung" teil (Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien)



Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Steiermark)



BM Univ.-Prof. Heinz Faßmann nimmt am Rat für Wettbewerbsfähigkeit teil (Brüssel)







MITTWOCH, 30. Mai 2018

09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1010 Wien)



17:00 Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc nimmt am "Bezirkstag des ÖAAB Oberpullendorf" teil (Gemeindezentrum Steinberg-Dörfl, Untere Hauptstraße 10, 7453 Steinberg-Dörfl)



BM Univ.-Prof. Heinz Faßmann nimmt am "Fastenbrechen der IGGÖ" teil (Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien)



BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der "High Level Global Conference on the Universal Prohibition of Corporal Punishment" teil (Malta, bis 1.6.)







DONNERSTAG, 31. Mai 2018

08:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am Prontifikalamt mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn mit anschließender Fronleichnamsprozession teil (Stephansdom, 1010 Wien



20:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, BM Elisabeth Köstinger und StS Mag. Karoline Edtstadler nehmen am "Sommernachtskonzert" der Wiener Philharmoniker teil (Schloss Schönbrunn Wien)







FREITAG, 1. Juni 2018

19:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am "Lifeball Celebration Concert" teil (Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien)



SAMSTAG, 2. Juni 2018

17:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Siegerehrung des "28. Bezirks-Wasserwehrbewerbes" des Bezirkes Schärding teil (Feuerwehrhaus, Wesenufer 81, 4085 Wesenufer)



19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der "Löschfahrzeugweihe" teil (Feuerwehr Maasbach, Maasbach 25, 4980 Eggerding)



BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am "Lifeball" teil (Rathaus, 1010 Wien)

