Sicherheitssprecher Mahrer drängt auf Masterplan Praterstern

Alkoholverbot war erster Schritt – ÖVP Wien fordert weitere Maßnahmen

Wien (OTS) - Die ÖVP Wien ist im Bereich Sicherheit mit einem eigenen Konzept perfekt aufgestellt. Sicherheitssprecher Karl Mahrer hat dabei besonderes Augenmerk auf den Unsicherheitshotspot Praterstern gelegt. „Das Alkoholverbot am Praterstern war ein wichtiger erster Schritt, geht allerdings noch nicht weit genug“, so Mahrer. „Es braucht seitens der Stadt Wien einen Masterplan, der von allen Betroffenen wie Anrainern, Unternehmern, Mitarbeitern, Wiener Linien und ÖBB unter Einbeziehung der Polizei gemeinsam erarbeitet und dann auch konsequent umgesetzt wird.“

„Verstärkte Polizeipräsenz, gewährleistet durch eine neu zu errichtende Polizeiinspektion Praterstern, bauliche Maßnahmen in Bezug auf Licht und Durchlässigkeit, verstärkte Sozialarbeit, aber auch die Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung und der Unternehmer müssen in einen Masterplan eingehen, der eine sicht- und fühlbare Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Menschen in unserer Stadt bewirkt“, so der Sicherheitssprecher.

Erfreut zeigt sich Mahrer, dass der von ihm geforderte umfassende Masterplan vom neu gewählten Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Antrittsrede angekündigt wurde: „Schön, dass scheinbar der Ernst der Lage erkannt wird und Maßnahmen in Angriff genommen werden. Selbstverständlich begrüße ich Bürgermeister Ludwigs Bemühungen, bin aber nicht sicher, ob er auch im selben Ausmaß vom grünen Koalitionspartner bei der Umsetzung unterstützt oder womöglich gar behindert wird.“

Mittlerweile hat Karl Mahrer weitere Schritte gesetzt: „In Zusammenarbeit mit ÖVP-Bezirksparteiobfrau Gemeinderätin Sabine Schwarz und engagierten Mitstreitern haben wir einen umfangreichen Fragebogen konzipiert, der die Wahrnehmungen der betroffenen Menschen detailliert abfragt. Je mehr wir über die Sorgen und Ängste der Bevölkerung wissen, umso treffsicherer können Maßnahmen ergriffen werden,“ so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

http://www.oevp-wien.at