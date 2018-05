SPÖ-Termine von 28. Mai bis 3. Juni 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 28. Mai 2018:

28. Mai bis 5. Juni 2018: Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures bricht gemeinsam mit einer Delegation aus Nationalrats- und Bundesratsabgeordneten zu einem offiziellen Besuch der Volksrepublik China auf. Auf dem Programm stehen unter anderem:

29.5. Treffen mit Li Xiaolin, Präsidentin der Freundschaftsgesellschaft (Ministerrang)

29.5. Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Volkskongresses Wu Weihua 30.5. Gespräch mit Qian Hongshan, Vize-Minister der Internationalen Abteilung der KP

1.6. Gespräch mit der Provinzführung Xi'an

2.6. Besuch des Xi'an International Trade & Logistics Park

19.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Diskussion "Rechtsstaat in Gefahr?“ teil (Republikanischer Club, Rockhgasse 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, spricht Christina von Hodenberg (Professorin für Europäische Geschichte am Queen Mary College der University of London) zum Thema „Das andere Achtundsechzig. Gesellschaftsgeschichte einer Revolte“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yajgzoxc (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 29. Mai 2018:

10.00 Uhr In Kooperation mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und der Politischen Akademie der ÖVP lädt das Renner-Institut zur Veranstaltung „Slowenien vor den Wahlen“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yafkqftg (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N3.5).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Leonid Volkov (a Yale – Maurice R. Greenberg Fellow, war Wahlkampfleiter des russischen Oppositionsführers Alexej Navalny) zum Thema „Insight into the mind of the russian opposition“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/ycrvgzwr (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 30. Mai 2018:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr verleiht den „C3 Award“, den Preis für herausragende Vorwissenschaftliche (Diplom-) Arbeiten (C3, Sensengasse 3, 1090 Wien).

