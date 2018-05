Wien-Favoriten: Tatverdächtiger zeigt sich geständig

Wien (OTS) - Wie bereits berichtet kam es gestern in Wien-Favoriten zu einer Messerattacke gegen eine 43-jährige Frau. Die Frau wurde mit zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen tot in einer Wohnung aufgefunden. Ihr 61-jähriger Ehemann wurde ebenfalls in der Wohnung angetroffen und als dringend tatverdächtig festgenommen. Im Zuge der Vernehmung durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Gruppe KUTSCHER, zeigte sich der 61-Jährige geständig. Laut eigenen Angaben dürfte er die Tat aus Eifersucht begangen haben. Die Ermittler konnten am Tatort vier Messer, die mit der begangenen Tat in Zusammenhang stehen könnten, sicherstellen.

