Leopoldstadt: „1 – 2 – 3 Zauberei“ im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) treten am Sonntag, 27. Mai, zwei erstklassige österreichische Zauberkünstler auf, die sich mit viel Erfolg auf Darbietungen für Kinder spezialisiert haben: Die heiteren Magier „Slotini“ und „Emilius“ präsentieren ein neu arrangiertes Programm mit dem Titel „1 – 2 – 3 Zauberei“. Das junge Publikum und ältere Begleitpersonen staunen über „Die hohe Kunst des Sim-Sala-Bim“ und das Lachen kommt dabei nicht zu kurz. Beginn: 15.00 Uhr.

„Hokuspokus, Tintifax“: 6 Euro, Info: 0676/406 88 68

Das ehrenamtliche Museumsteam (Direktor: Robert Kaldy-Karo) realisiert die Vorstellung in Zusammenarbeit mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. „Slotini“ schlägt gekonnt auf die Werbetrommel: „Magie, Hellsehen und Ablenkung!“. „Emilius“ findet gleichfalls für die Show zugkräftige Worte: „Illusion, Gedankenübertragung und Verwirrung!“. Unisono versprechen die spaßigen tricksenden Unterhalter den kleinen Zuseherinnen und Zusehern sowie den Erwachsenen ein gar wundersames Programm:

„Zauberei, Hokuspokus und Tintifax!“. Karten für die lustige Magie-Show für Kinder kosten 6 Euro. Zirka 60 Minuten dauert das zauberhafte Vergnügen. Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/406 88 68. Zuschriften per E-Mail an das Museum:

info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien:

www.circus-clownmuseum.at

Erstes Wiener Zaubertheater:

www.zaubertheater.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk