„Heimat Fremde Heimat“ über 25 Jahre Life Ball

Am 27. Mai um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Stefan Lenglinger präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 27. Mai 2018, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

25 Jahre Life Ball

Der Life Ball, veranstaltet von Gery Keszler und seinem Team, feiert am 2. Juni dieses Jahres sein 25-Jahr-Jubiläum (ORF eins überträgt ab 20.15 Uhr live). Der Ball, auf dem Vielfalt zelebriert und ein gutes Leben für alle, unabhängig von der sexuellen Orientierung oder kulturellen Herkunft, eingefordert wird, setzt wieder vermehrt auf Inhalt. Es soll aufgezeigt werden, wie die Krankheit Aids verhindert werden kann. Ali Mahlodji, Jugendjobberater, Ingrid Brodnig, Journalistin und EU-Digitalbotschafterin, sowie Vertreter der afroösterreichischen LGBTIQ-Community beurteilen, welche Rolle der Life Ball für die Diversität Österreichs in den vergangenen 25 Jahren – on- und offline – gespielt hat. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Schönheit in Männerhänden

„Wenn eine Kundin unbedingt aussehen will, wie dieses oder jenes Filmsternchen aus der Frauenzeitschrift, muss ich sie von dieser Illusion befreien“, erzählt der Augenbrauen- und Wimpernexperte Christian Schröer. Er setzt bei seinen Kundinnen auf Ehrlichkeit und versucht deren individuelle Schönheit mit gewissen Tricks hervorzuheben. Ebenso Nageldesigner Hu Jing Jing, der mit seiner Frau ein Nagelstudio in einem Wiener Einkaufszentrum betreibt. In Österreich gibt es nicht nur immer mehr männliche Kunden, sondern auch vermehrt Männer mit Migrationshintergrund, die in der Kosmetikbranche arbeiten wollen, obwohl diese laut Wirtschaftskammer mit weit über 85 Prozent fest in weiblicher Hand liegt. Čedomira Schlapper berichtet.

