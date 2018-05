AK Classics 2018/19 mit vier Konzerten im Brucknerhaus Linz: Verständlicher Zugang zur Hochkultur zum günstigen Preis

Linz (OTS) - Kritisch, unterhaltsam, vielfältig und vor allem leistbar – das ist das Kulturprogramm der Arbeiterkammer Linz. Seit 1961 bietet die AK auch hochwertige klassische Konzerte an. Ziel war und ist es nach wie vor, allen Arbeitnehmern/-innen Hochkultur zugänglich zu machen. Günstige Ticketpreise sowie Musikvermittlung sind dabei entscheidend. In der neuen Saison 2018/19 werden im Brucknerhaus Linz wieder vier hochkarätige Konzerte angeboten. An drei Abenden wird das Bruckner Orchester Linz zu hören sein. Das vierte Konzert wird vom L’Orfeo Barockorchester bestritten.

Im Rahmen der AK Classics im Brucknerhaus (früher AK-Konzerte für alle) wurden seit 1961 mehr als 240 qualitativ hochwertige Konzerte organisiert. Das Bruckner Orchester Linz und das Brucknerhaus sind dabei zu beständigen Partnern geworden. Pro Konzertsaison nutzen mehr als 5.000 Besucher/-innen das Angebot. „Der Erfolg der AK Classic zeigt, dass Klassik und Hochkultur sehr wohl auch massentauglich sind. Faire Ticketpreise sind dabei entscheidend. Wichtig ist der AK aber auch, dass Interessierte die Musik verstehen und so auch intensiv wahrnehmen und genießen können“, sagt der stellvertretende AK-Direktor Franz Molterer, MAS.

Musikvermittlung durch Programmeinführung

Für jede/-n Konzertbesucher/-in gibt es eine kostenlose schriftliche Programmeinführung. 2014 wurden bei den Konzerten Titel eingeführt, um zeitliche Zusammenhänge oder thematische Besonderheiten der Programmierung für das Publikum anschaulich zu machen. Außerdem ist das Einführungsgespräch direkt vor dem Konzert seit 2014 fixer Bestandteil der AK Classics. Der Kurator Mag. Alfred Solder sorgt dabei mit seiner Musikvermittlung für einen leichteren Zugang zur „ernsten“ Musik.

Das Programm der AK Classics in der Saison 2018/19

1. Konzert: 15. Oktober 2018, 19:30 Uhr – „Spiel und Drama“

W. A. Mozart: Ouvertüre zu „La clemenza di Tito“

Konzert in Es-Dur für zwei Klaviere und Orchester KV 365

Dmitri Schostakowitsch: Suite aus der Oper „Lady Macbeth von Mzesnk“

(arr. James Conlon)

Bruckner Orchester Linz / Kerem Hasan, Dirigent

Lucas & Arthur Jussen (Klavier)

2. Konzert: 14. Dezember 2018, 19:30 Uhr – „Weihnachtsoratorium“

J. S. Bach: Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-3, 6)

L’Orfeo Barockorchester

Chorus sine nomine / Johannes Hiemetsberger, Dirigent

Cornelia Horak (Sopran), Sophie Rennert (Alt), Manuel Günther (Tenor), Josef Wagner (Bass)

3. Konzert: 19. Februar 2019, 19:30 Uhr – „Pathétique“

Vitaliy Hubarenko, Ukrainisches Capriccio für Violine und Orchester

Leoš Janáček, Taras Bulba – Rhapsodie für Orchester

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Symphonie Nr. 6 in h-Moll op. 74, „Pathétique“

Bruckner Orchester Linz / Oksana Lyniv, Dirigentin

Lui Chan (Violine)

4. Konzert: 5. April 2019, 19:30 Uhr – „Symphonische Europareise“

Raminta Šerkšnytė, „De profundis“ für Streichorchester (1998)

W. A. Mozart, Konzert Nr. 3 in Es-Dur für Horn und Orchester KV 447

Felix Mendelssohn Bartholdy, Symphonie Nr. 3 in a-moll opus 56 „Schottische“

Bruckner Orchester Linz / Giedrė Šlekytė, Dirigentin

Daniel Loipold (Horn)

Tickets und Infos

Abo (für alle vier AK-Classics Konzerte): 60 Euro mit der AK-Leistungskarte (90 Euro ohne).

Einzelkarte: 17 Euro mit der AK-Leistungskarte (25 Euro ohne); 9 Euro Stehplatz (Abendkassa); 9 Euro Schüler/-innen, Lehrlinge und Studierende bis zum 26. Lebensjahr (mit Ausweis).

Der Kartenvorverkauf startet am 28. Mai 2018: Brucknerhaus Servicecenter, Untere Donaulände 7, 4020 Linz; Telefon +43 (0)732 / 77 52 30, kassa @ liva.linz.at .

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, MA

+43 (0)50/6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at