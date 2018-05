SPÖ-Ludwig: "Es ist wichtig hinzuschauen wo es notwendig ist und anzupacken!"

Wien (OTS/SPW) - Sein erster Arbeitstag als Wiener Bürgermeister startete für Michael Ludwig in seinem Heimatbezirk Floridsdorf. Früh am Morgen werden vom Bürgermeister und der SPÖ Floridsdorf Kipferl verteilt. „Mit einem Frühstücks-Kipferl kommt man mit Menschen ins Gespräch und es freut mich besonders, so einigen Bewohnerinnen und Bewohnern auf ihrem Weg in den Tag einen guten Morgen wünschen zu dürfen“, so Ludwig.

Der neu gewählte Wiener Bürgermeister wurde vom Bezirksvorsteher Georg Papai und von der Floridsdorfer Bevölkerung wärmstens empfangen. „Bereits am ersten Tag zeigt Michael Ludwig deutlich, dass er ganz nah bei den Menschen stehen wird. Sein Wiener Weg steht für das Miteinander, das freut uns als SPÖ Floridsdorf ganz besonders“, so Papai.

Am Franz-Jonas-Platz im 21. Wiener Gemeindebezirk betont der Bürgermeister wie wichtig ihm der persönliche Kontakt mit den Wienerinnen und Wienern sei.

„Ich möchte gerade auch dort hinschauen wo die Menschen womöglich nicht immer so zufrieden sind und wo es Dinge gibt die man verbessern kann. Es ist wichtig hinzuschauen wo es notwendig ist und anzupacken, genau das ist meine Devise. Als Bürgermeister möchte ich meinen Wiener Weg gehen. Das bedeutet, dass ich als Bürgermeister für alle Wienerinnen und Wiener da bin, natürlich auch über Parteigrenzen hinweg“, so der Bürgermeister. (Schluss) vk

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 222

http://www.spoe.wien