Toto: Doppeljackpot – 20.000 Euro für 13er am Wochenende

Niederösterreicher knackte Torwette Jackpot im zweiten Rang

Wien (OTS) - Die Toto Runde 21A war die zweite in Folge, in der es keinen Dreizehner gab. Somit geht es am Wochenende um einen Doppeljackpot, und im Topf für den Dreizehner werden rund 20.000 Euro liegen.

In der Torwette wurde die Jackpot-Serie im ersten Rang weiter fortgesetzt, denn es gab abermals niemanden, der alle fünf Ergebnisse richtig getippt hatte. Den Jackpot im zweiten Rang konnte ein Niederösterreicher knacken. Er erhält für vier richtige Ergebnisse rund 1.000 Euro.

Annahmeschluss für die Toto Runde 21 ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 21A:

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 12.328,51 – 20.000 Euro warten

6 Zwölfer zu je EUR 348,10

78 Elfer zu je EUR 5,90

477 Zehner zu je EUR 1,90

66 5er Bonus zu je EUR 5,80

Der richtige Tipp: 1 2 2 1 X / 1 1 1 1 2 1 X 1 2 2 2 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 43.068,48

Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 970,00

Torwette 3. Rang: 22 zu je EUR 18,00

Hattrick: JP zu EUR 104.306,85

Torwette-Resultate: +:1 1:+ 1:+ 2:1 1:1

