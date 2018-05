Mestergruppen verbessert Umsatzlage nach drei mit Monaten Zilliant Sales IQ(TM)

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Zilliant, ein Lösungsanbieter, der B2B-Unternehmen dabei hilft, Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse zu verwandeln, die das profitable Wachstum unterstützen, hat heute die erfolgreiche Implementierung von Sales IQ durch Mestergruppen bekanntgegeben, ein in Norwegen ansässiges Baumarktunternehmen.

"Wir waren auf der Suche nach einer Lösung, die Licht in unser gesamtes Umsatzpotenzial bringt sowie handlungsrelevante Erkenntnisse für unser Vertriebsteam liefert", sagte Kristian Reistadbakken, ERP und Process Director bei Mestergruppen. "Zilliant hat sich die Zeit genommen, unsere besondere geschäftliche Dynamik unter anderem durch eine gründliche Datendiagnose zu verstehen. Jetzt sind wir in der einzigartigen Position, Kunden halten und diese Beziehungen gleichzeitig ausbauen zu können. Sales IQ hat bereits unsere Umsatzlage verbessert."

Neben Sales IQ plant Mestergruppen auch in Kürze die Implementierung von Price IQ(TM), um das derzeitige Preisgestaltungsmodell zu ersetzen. Vertriebsmitarbeiter erhalten transaktionsspezifische Preisinformationen, die Geschäftsvariablen wie Kostenschwankungen berücksichtigen. So lassen sich die Empfindlichkeit der Kunden auf Preisänderungen und die Gewinnziele optimal in Einklang bringen.

"Wir freuen uns sehr, dass Mestergruppen mit Sales IQ bereits nach so kurzer Zeit Erfolge erzielt hat", sagte Zilliant CEO Greg Peters. "Wir freuen uns auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und wollen einen Beitrag leisten, den Kundenertragswert jeder einzelnen Kundenbeziehung zu maximieren."

Wie viele andere B2B-Vertriebshändler verwaltet Mestergruppen eine große Zahl von SKUs und Kunden, weshalb eine gezielte Kundenansprache für Vertriebsmitarbeiter ein komplexes Unterfangen ist. Mit der Zilliant IQ-Plattform kann das Unternehmen die Vorgänge vereinfachen und seine Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeiter verwandeln. Diese werden auf mögliche Kundenabwanderungen hingewiesen, können Cross-Selling- bzw. Upselling-Chancen nutzen und erhalten für jede Transaktion marktorientierte Preisinformationen in Echtzeit.

Informationen zu Mestergruppen

Mestergruppen ist eines der führenden norwegischen Baumarktunternehmen. Das Unternehmen ist in ganz Norwegen präsent und besitzt die Handelsketten Byggeriet, Byggtorget und XL-Bygg sowie die Baumarktketten Mesterhus, Systemhus und Blink Hus. Darüber hinaus betätigt sich Mestergruppen durch Mestergruppen Eiendom als Immobilienentwickler und über Unikus, Blink Hus Arkitekter und Klepp Prosjektering als Architektur- und Beratungsdienstleister. Das Unternehmen ist auch einer der größten norwegischen Hüttenbauer mit bekannten Marken wie Saltdalshytta und Røroshytta. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mestergruppen.no

Informationen zu Zilliant

Zilliant hilft B2B-Unternehmen dabei, Daten in handlungsrelevante Erkenntnisse zu verwandeln, die das profitable Wachstum unterstützen. Die KI-gestützte Zilliant IQ(TM)-Plattform liefert handlungsrelevante Echtzeitinformationen hinsichtlich Umsatz und Preisniveau für traditionelle und digitale Kanäle. So lassen sich der unmittelbare Nutzen jeder Transaktion und der Kundenertragswert maximieren. Ein maximierter Kundenertragswert kann Profitlage, Wettbewerbsstellung, Umsatzerfolg und nachhaltigen Unternehmenserfolg verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zilliant.com oder folgen Sie uns auf @Zilliant (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2128036-1&h=266087 5249&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FZilliant&a=%40Zilliant).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/322835/Zilliant.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Danielle Schulz-Behrend

512-685-2769

dschulzbehrend @ zilliant.com