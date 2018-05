Bezirksmuseum 17 zeigt „Kunstwerke in Hernals“

Wien (OTS/RK) - Museumsleiterin Trude Neuhold und ihr ehrenamtliches Bezirkshistoriker-Team präsentieren eine neue Sonder-Ausstellung zum Schwerpunkt „Kunstwerke in Hernals“. Die Eröffnung nimmt die Bezirksvorsteherin von Hernals, Ilse Pfeffer, am Montag, 28. Mai, um 18.30 Uhr, vor. Der Zutritt zur Auftaktveranstaltung ist frei. Im Bezirksmuseum Hernals (17., Hernalser Hauptstraße 72-74, Lift-Zugang:

Jörgerstraße) sind bis Ende Jänner 2019 sowohl Fotos von jetzt bestehenden und bereits „verschwundenen“ Kunstobjekten als auch reale Kunstgegenstände zu sehen. Unter dem Titel „Kunstwerke in Hernals“ wird ein Querschnitt durch die Vielfalt an kreativen Arbeiten im 17. Bezirk gezeigt. Diese Auswahl beinhaltet Brunnen, Statuen, Mosaike, Wandmalereien, Skulpturen und sonstige Arbeiten plus Gedenktafeln. Das Museum ist jeweils am Montag von 16.00 bis 20.00 Uhr sowie am ersten und dritten Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

In den Monaten Juli und August, an Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Museumsräumlichkeiten traditionell geschlossen. Im Rahmen des frei zugänglichen Eröffnungsabends konzertiert das Ensemble „Wiener Thalia-Quartett“. Museumsleiterin Trude Neuhold begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und spricht einleitende Worte zur neuen Schau. Harald Marincig produziert einen Film und Siegfried Neuhold gestaltet eine Broschüre über das Themenfeld „Kunstwerke in Hernals“. Besucherinnen und Besucher der Sonder-Ausstellung machen gleichsam einen „Spaziergang vom Gürtel bis in den Wienerwald“. Nähere Informationen: Telefon 403 43 38 bzw. E-Mail bm1170 @ bezirksmuseum.at.

www.bezirksmuseum.at

