Recommender Award: Zurich Connect für „Exzellente Kundenorientierung“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Zurich Connect, der Direktvertrieb der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, erhielt am Donnerstagabend im Rahmen des Recommender Award die Auszeichnung für „Exzellente Kundenorientierung“ in der Kategorie der Direkt- und Spezialversicherungen.

Andrea Stürmer, Vorsitzende des Vorstandes von Zurich Österreich: „Wir freuen uns sehr über den Recommender Award. Er hat als Gradmesser des Kundenerlebnisses einen ganz besonderen Stellenwert für uns. Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für diesen Vertrauensbeweis.“

Achte Auszeichnung beim Recommender

Es ist bereits das achte Mal, dass die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft für ihre Kundenorientierung im Rahmen der Verleihung des Recommenders prämiert wurde. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Auszeichnungen für Produkte und Services erhalten. Zuletzt erhielt Zurich bei den Assekuranz Awards Austria das Prädikat „Sehr gut“ in den Kategorien Unfall-, Haushalt- und Rechtschutzversicherung.

Über den Recommender

Der Recommender wurde 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen und misst seither jährlich die Weiterempfehlungsbereitschaft von Kundinnen und Kunden von österreichischen Banken, Bausparkassen und Versicherungen.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 53.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

