Wien-Landstraße: Mädchen am Schutzweg von Fahrzeug erfasst

Wien (OTS) - Ein 65-jähriger Mann lenkte sein Fahrzeug am 24. Mai 2018 um 13.00 Uhr in der Erdbergstraße und übersetzte die Kreuzung mit der Lechnerstraße geradeaus. Zeitgleich wollte ein 8-jähriges Mädchen die Fahrbahn, die durch einen Schülerlotsen zuvor gesperrt worden war, überqueren. Es kam zu einem Zusammenstoß wodurch das Mädchen zu Boden gestoßen wurde und mehrere Prellungen erlitt. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

