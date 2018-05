Wien-Donaustadt: 88-Jähriger nach Bargeldbehebung attackiert, Täter festgenommen

Wien (OTS) - In einem Einkaufszentrum in Wien-Donaustadt behob ein 88-Jähriger am 24. Mai 2018 einen Bargeldbetrag. Ein vorerst unbekannter Täter folgte ihm, attackierte den Mann und raubte sein behobenes Geld. Der 88-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt, eine erste polizeiliche Fahndung verlief negativ. Noch am selben Tag verständigten Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes die Polizei, da sie den Tatverdächtigen auf einer Videokamera wiedererkennen konnten. Ein Teil der Beute wurde sichergestellt, der 18-Jährige vorläufig festgenommen.

