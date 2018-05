Wien-Leopoldstadt: Pkw-Einbrecher nach Flucht, Widerstand und der Abgabe von Schreckschüssen festgenommen

Wien (OTS) - Zivile Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau (2./20.) konnten am 24. Mai 2018 um 19.00 Uhr einen Mann wahrnehmen der in ein Fahrzeug in der Waldsteingartenstraße einbrechen wollte. Nach kurzer Flucht und der Abgabe von zwei Schreckschüssen wurde der 21-Jährige festgenommen. Im Zuge der Amtshandlung verletzte der Tatverdächtige einen Polizisten durch Faustschläge im Gesicht, er befindet sich in Haft.

Präventionstipps zur Vorbeugung von Pkw-Einbrüchen:

• Lassen sie keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Ein Auto ist kein Tresor!

• Nehmen sie wertvolle und schützenswerte Gegenstände, wie zum Beispiel Ausweise, Kfz-Papiere, Handtaschen, Laptoptaschen, Fotoausrüstung, Mobiltelefone, Navigationsgeräte und ähnliches mit. • Sperren sie ihr Fahrzeug nach jedem Verlassen ab und prüfen Sie nach, ob es tatsächlich versperrt ist.

• Überprüfen Sie die Schlösser regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit

• Sichern sie auch am Dach montiertes Ladegut.

