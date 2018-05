Wien-Floridsdorf: Schwere Verletzung nach Streit um offenes Fenster im Zug

Wien (OTS) - Auf einem Bahnhof in Wien-Floridsdorf ist es am 24. Mai 2018 um 15.00 Uhr zu einem Streit um ein offenes Zugfenster gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug eine 55-Jährige mit einer Glasflasche auf den Kopf einer 24-Jährigen ein. Daraufhin nahm die jüngere Frau eine Glasscherbe zur Hand und verletzte die ältere Frau schwer im Gesichtsbereich. Die 55-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, EB01, übernimmt die weitere Amtshandlung. Sowohl die tatbeteiligten Personen, als auch Zeugen werden in den kommenden Tagen vernommen.

