Wien: Information zum „Österreichischen Frauenlauf“

Wien (OTS) - Am 27. Mai 2018 findet in der Prater Hauptallee und Umgebung der „Österreichische Frauenlauf“ statt. Der Stadionparkplatz ist bereits ab Samstag, 26. Mai 2018. 00:00 Uhr, bis Sonntag, 27. Mai 2018, 24:00 Uhr, für den privaten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Am Sonntag, 27. Mai 2018, wird ein verstärktes Verkehrsaufkommen ab 07:00 Uhr im Bereich der Ausstellungsstraße und am Handelskai/Meiereistraße erwartet.

Im Nachbereich des Messegeländes befinden sich Garagen. Eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist empfehlenswert.

