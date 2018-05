Domizile Reisen geht neue Wege bei der Präsentation und Vermarktung hochwertiger Ferienimmobilien

Bildband "Best Villa Collection" vorgestellt

Mit dem Bildband BEST VILLA COLLECTION setzt der Münchener Reiseanbieter DOMIZILE REISEN neue Massstäbe in der Präsentation hochwertiger Ferienimmobilien. In dem 100-seitigen Bildband werden exklusive Ferienvillen, Fincas und Chalets sowie ausgesuchte Fotografien der Firmengründerin Helga Erber präsentiert. Helga Erber geht mit diesem Buch einen neuen Weg, denn anspruchsvolle Ferienhauskunden verlangen heute mehr als nur eine schöne Website. "Das haptische Erlebnis erzeugt Vertrauen", sagt sie. "Vertrauen und individueller Service sind Voraussetzungen für eine langjährige Kundenbeziehung." Der Bildband hebt sich aufgrund der wertigen Materialien, der Papierauswahl und einer hochwertigen Bindung deutlich von sogenannten CoffeTableBooks ab. Das hat Helga Erber beabsichtigt, denn mit der BEST VILLA COLLECTION will sie demonstrieren, dass sie und ihr Team die Vermietung exklusiver Feriendomizile als Kunsthandwerk verstehen. Das Buch ist somit das "Sahnehäubchen" der individuell gestalteten Werbemittel von DOMIZILE REISEN.

Der Bildband wurde im Rahmen eines Kundenevents am 26. April 2018 der Öffentlichkeit präsentiert und bereits am 23. Mai 2018 für den GERMAN DESIGN AWARD 2019 nominiert.

