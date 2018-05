Musik-Abend „Durchgestrichen“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) ist am Sonntag, 27. Mai, der Schauplatz eines anspruchsvollen Musik-Abends. Beginn der festlichen Veranstaltung im Saal des Museums: 19.00 Uhr. Fünf famose Streicherinnen und Streicher interpretieren ausgesuchte Werke von Boccherini, Glasunow und weiteren Komponisten. Dieses erbauliche Konzert hat den auffallenden Titel „Durchgestrichen“. Das Streichquintett besteht aus Petra Frauenberger (Violine), Marlies Guthauer (Violine), Paul Mittermayer (Viola), Julia Schöllauf (Violoncello) und Rainer Kepplinger (Violoncello). Der Abend wird vom Bezirk unterstützt. Ein fixes Eintrittsgeld ist nicht zu zahlen. Individuelle Spenden für das Museum sind immer willkommen. Auskünfte zu dem Kammermusik-Konzert gibt der ehrenamtlich arbeitende Leiter des Bezirksmuseums Hietzing, Ewald Königstein, unter der Telefonnummer 877 76 88. E-Mails an den Bezirkshistoriker:

bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing

