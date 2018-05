ÖAMTC: Sperren wegen Frauenlauf

Verzögerungen am Sonntag einplanen

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 27. Mai 2018, ab 9 Uhr, findet der 31. Österreichische Frauenlauf in Wien statt.

Es werden 35000 Teilnehmer erwartet. Alle Wiener Verkehrsteilnehmer müssen laut ÖAMTC bei der Zu- und Abfahrt mit Zeitverzögerungen rechnen. Die Bewerbe teilen sich in zwei Routen:

Route 1: 5 km-Lauf und Nordic Walking

Hauptallee Lusthausstraße - Rustenschacherallee – Rotundenallee – Hauptallee – Meiereistraße – Ziel Olympiaplatz.

Route 2: 10 km-Lauf

Hauptallee Richtung Lusthaus – rund um das Lusthaus – Hauptallee retour – Lusthausstraße – Rustenschacherallee – Rotundenallee – Hauptallee – Hans Pemmer Weg – Riesenradplatz – Straße des 1. Mai – Jantschweg – Zufahrtstraße – Straße des 1. Mai – Karl-Kolarik – Weg – Hauptallee – Meiereistraße – Ziel Olympiaplatz.

Von 9 bis ca. 13 Uhr sind laut ÖAMTC die Strecken und auch die zuführenden Straßenzüge gesperrt.

Aufgrund der hohen Teilnehmerinnenanzahl ist mit Verkehrsbehinderungen bei der Zu- und Abfahrt zu rechnen. Auch die Meiereistraße – Vorgartenstraße – Handelskai und Stadionallee – Stadionbrücke und Schüttelstraße sind betroffen.

Utl.: Fahrverbot Stadionallee

An Wochenenden und Feiertagen besteht laut ÖAMTC im Prater ein Fahrverbot auf der Stadionallee: Die Verbindung Schüttelstraße -Handelskai (am Ernst-Happel-Stadion vorbei) ist an diesen Tagen gesperrt.

