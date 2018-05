Der Juni im Kino im Kesselhaus in Krems

Kinopremiere, Architekturtage, Viertelfestival, „Cinezone“ und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Bevor das Kino im Kesselhaus am Campus Krems ab 4. Juli seinen Kinosaal für 16 sommerliche Open-Air-Abende hinaus ins Freie verlegt, wird im nächsten Monat noch ein umfangreiches Indoor-Programm geboten. Der Monat beginnt am 1. Juni mit der Kinopremiere des Dokumentarfilms „Tarpaulins“ samt anschließendem Filmgespräch mit der in St. Pölten geborenen Regisseurin Lisa Truttmann. Am 8. und 9. Juni wird das Kino im Kesselhaus in Kooperation mit dem ORTE Architekturnetzwerk NÖ zur Bühne für die Architekturtage 2018: Insgesamt fünf Filmblöcke sowie Gespräche und Diskussionen stehen dabei ganz im Zeichen von Baukunst im Kino; der Eintritt ist frei.

Am 14. Juni zeigt das Viertelfestival NÖ - Waldviertel 2018 bei freiem Eintritt die Schulperformance „Drachenwald und Wolkenschloss“ der 2a-Klasse des Piaristengymnasiums Krems, die u. a. Handysucht, Krieg, den Umgang mit dem Bösen sowie die Frage nach den Auswirkungen in der Zukunft thematisiert. Am 15. Juni lädt das Kino im Kesselhaus, wieder bei freiem Eintritt, zu einem sommerlichen „Cinezone Special“-Konzert auf der Wiese vor dem Kesselhaus mit Mavi Phoenix und ihrer Mischung aus Hip Hop und Pop; im Anschluss wird im Kinosaal der Film „Isle of Dogs“ gezeigt.

Neben diesem Animationsfilm von Wes Anderson (ab 13. Juni) stehen im nächsten Monat auch noch weitere sehenswerte aktuelle Spiel- und Dokumentarfilme auf dem Programm, unter ihnen Thomas Stubers Liebesgeschichte „In den Gängen“ mit Franz Rogowski und Sandra Hüller (ab 1. Juni), „Der Buchladen der Florence Green“, „The Happy Prince“, „Wohne lieber ungewöhnlich“ u. a.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00 und www.kinoimkesselhaus.at.

