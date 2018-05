70 Jahre Trauner Verlag: Jubiläumsjahr für oberösterreichisches Familienunternehmen

Rudolf Trauner gründete 1948 den erfolgreichen Fachverlag in Linz / Das Unternehmen beschäftigt heute 77 Mitarbeiter und wird bald in dritter Generation geleitet

Linz (OTS) - Rundes Jubiläum für den oberösterreichischen Trauner Verlag: Das Unternehmen mit Sitz in Linz wurde vor 70 Jahren vom Vater des heutigen Eigentümers Rudolf Trauner mit vier Mitarbeitern gegründet. Heute nimmt der Familienbetrieb mit seinen hochwertigen und innovativen Publikationen aus dem Bereich Bildung und Wissen eine Spitzenposition in Österreich ein. Der Verlag beschäftigt inzwischen 77 Mitarbeiter und exportiert seine Fachbücher in mehrere Länder. Den aktuellen Wandel in Richtung Digitalisierung sieht das Unternehmen durchaus optimistisch und setzt auf eine Hybridstrategie aus Print und Digital >>



>> Pressetext und FOTOS: http://www.pressefach.info/trauner

Rückfragen & Kontakt:

Rudolf Trauner, +43 732 77 82 41-305 oder +43 650 2225879, r.trauner @ trauner.at