Das große PULS 4 Sommergespräch mit Matthias Strolz am Montag um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 4

Nach seinem angekündigten Rückzug ist der NEOS-Gründer ein letztes Mal als Parteichef im PULS 4 Center bei Corinna Milborn zu Gast - LIVE am kommenden Montag, den 28. Mai, um 20:15 Uhr.

Wien (OTS) - Mit Tränen in den Augen verkündete Matthias Strolz Anfang Mai seinen Rückzug aus der Spitzenpolitik: „Ich folge dem Ruf meines Herzens." Strolz, der Vorarlberger Bergbauernbub, war ursprünglich in der ÖVP beheimatet. Aus Frust über mangelnden Fortschritt gründete er mit den NEOS seine eigene Partei, die er mit seinen unkonventionellen Auftritten bis ins Parlament führte.



Beim PULS 4-Sommergespräch spricht Matthias Strolz nun über Grenzerfahrungen in der Politik, persönliche Rückschläge und wie es mit den NEOS weitergehen wird. Werden sie Strolz' Abgang verschmerzen können oder waren sie doch eine One-Man-Show?



PULS 4 SOMMERGESPRÄCHE : Termine im Überblick:



Montag, 28. Mai, 20:15 Uhr Matthias Strolz

Montag, 4. Juni, 20:15 Uhr Christian Kern

Montag, 11. Juni, 20:15 Uhr Heinz-Christian Strache



Montag, 11. Juni, 21:35 Uhr: Werner Kogler

Neue Erkenntnisse und Herangehensweisen



PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn versucht den politischen Menschen hinter dem Politiker zu ergründen: Was treibt die Parteichefs an? Welches Bild einer Gesellschaft haben sie? Welche Allianzen mussten sie am Weg zur Macht schmieden, welche Niederlagen einstecken? Dazu hat Meinungs- und Motivforscherin Sophie Karmasin exklusiv für die Sommergespräche auf die Politiker abgestimmte Umfragen durchgeführt und damit die Meinung der Bevölkerung eingeholt. Mit diesem Bild der WählerInnen werden die Parteichefs im Laufe des Gesprächs konfrontiert.



Analyse aller PULS 4 Sommergespräche mit Thomas Mohr, Sophie Karmasin und Journalisten



Moderation: Corinna Milborn

Analyse: Thomas Mohr & Sophie Karmasin



PULS 4 Sommergespräch - mit Matthias Strolz

Am Montag, den 28. Mai um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 4 sowie im Livestream unter puls4.com und in der ZAPPN App

