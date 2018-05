Finanzminister Hartwig Löger nach Arbeitstreffen mit Amtskollegen Olaf Scholz: „Ziehen an einem Strang“

Löger zeigt sich zuversichtlich, dass Deutschland Österreichs Themen unterstützen wird. Eine gemeinsame Linie vertreten sie gegen die wiederholten Drohungen der USA beim Thema Zoll.

Wien (OTS) - Die Besteuerung der digitalen Wirtschaft gilt als eines der Schwerpunkte des Finanzministeriums in der kommenden Ratspräsidentschaft Österreichs. Das erste Arbeitsgespräch mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz in Brüssel hat Löger genützt, um für diese Prioritätensetzung zu werben. Im Anschluss sagte Löger dazu: „Deutschland unterstützt den Vorstoß Österreichs, die digitale Wirtschaft künftig steuerlich zu erfassen. Beide Staaten sprechen sich damit klar gegen die aktuelle Privilegierung jener digitalen Unternehmen aus, die in Europa zwar Geld verdienen, hier aber keine Steuern zahlen. Unser beider Ziel ist, die Ratspräsidentschaft zu nützen, um über die genaue Form der Besteuerung zu diskutieren und Details auszuarbeiten“, so Löger, der zuvor bereits Frankreich als Verbündeten gewinnen konnte.

Das einstündige Arbeitstreffen sei insgesamt sehr konstruktiv gewesen. Deutschland und Österreich teilen viele gemeinsame Interessen, für die man in Brüssel eintritt. Die Finanztransaktionssteuer, so Löger, sei ein prominentes Beispiel dafür. Weiter austauschen werde man sich, so Löger, künftig zum Thema Indexierung von Familienleistungen: „Die neue österreichische Bundesregierung hat mit der Indexierung der Familienbeihilfe eine wichtige Reform gesetzt, die von vielen Mitgliedstaaten aufgegriffen wird. Vieles deutet daraufhin, dass schon bald einige Mitgliedsstaaten unserem Beispiel folgen werden.“

Als Exportnation ist für Löger klar, dass Österreich mit Deutschland im Zollstreit mit den USA an einem Strang ziehen wird: „Die Ansage dürfen wir fürs Erste nicht überbewerten. Wir kennen überhaupt keine Details und wissen nicht, wie ernsthaft diese Überlegungen sind. Klar ist aber, dass ein erhöhter Zoll auf den Import von Autos in den USA Deutschland aber auch Österreich treffen würde. In unserem Land haben wir viele Unternehmen, die als Zulieferer für die Autobranche fungieren und davon betroffen wären. Als Exportnation werden uns an keiner Eskalation beteiligen und jedes Mittel ergreifen, um einen so genannten Handelskrieg zu vermeiden.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 030 oder 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien