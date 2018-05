Wien-Favoriten: Todesfall in Wohnung

Wien (OTS) - Am 24. Mai 2018 gegen 14:30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in eine Wohnung im Bereich des Arthaberplatzes wegen einer verletzten Person gerufen. Eine 43-jährige Frau wurde blutig in einer Wohnung aufgefunden. Die Frau wies Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörperbereich auf. Polizisten und in weiterer Folge die Rettungskräfte der Wiener Berufsrettung versuchten noch vor Ort die Frau zu reanimieren -allerdings erfolglos. Ein 61-jähriger Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde vorläufig als dringend tatverdächtig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

