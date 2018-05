Lercher zu Frontex: Vizekanzler Strache blamiert Österreich vor gesamter EU – Bundeskanzler Kurz schweigt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher ist empört über die aktuellen Aussagen von Vizekanzler Strache in Bezug auf die Arbeit der europäischen Grenzschutzagentur Frontex: „Ist es Unwissenheit, pure Ignoranz oder der übliche FPÖ-Reflex, gegen die EU zu pöbeln, was den Vizekanzler zu diesen Beschimpfungen treibt? In jedem Fall blamiert Strache mit seinen Ausfällen Österreich auf internationaler Ebene und zeigt bereits bei seinem ersten Besuch in Brüssel, dass er seinem verantwortungsvollen Amt nicht gewachsen ist!“, stellt Lercher fest. Frontex leiste jeden Tag wichtige Arbeit im Sinne des europäischen Außengrenzschutzes, weshalb seitens der EU gerade erst eine Aufstockung und Stärkung der Agentur beschlossen wurde. „Die Kurz/Strache-Regierung behauptet, proeuropäisch zu sein. Derartige Angriffe laufen dem massiv zuwider. „Ich frage Sie, Herr Kurz, wie können Sie zulassen, dass Ihr Vizekanzler Österreichs Ansehen in Europa derartig beschädigt? Nehmen Sie endlich Stellung zu diesem unsäglichen Vorfall!“ **** (Schluss) sc/mb

